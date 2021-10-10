Суд обрав запобіжний захід для Труханова

11 октября 2021, 15:00

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову у вигляді застави в сумі 30,2 млн гривень у справі про підозру в причетності до махінацій із землею. Про це повідомляє Думська в понеділок, 11 жовтня.

Труханов мав внести заставу протягом п'яти днів. Також він зобов'язаний здати закордонний паспорт.

Таким чином, ВАКС відмовився задовольняти клопотання прокуратури, яка вимагала відправити Труханова в СІЗО з можливістю виходу на свободу під заставу 120 млн гривень.

Своєю чергою, мер Одеси має намір оскаржити рішення ВАКС про призначення застави. Про це він сказав на виході з будівлі суду.

"Таких грошей у мене немає. Будемо шукати. Бізнесмени? Партнери? Бізнесмени знайомі є, партнерів немає. У даному випадку, можливо, й на жаль. Будемо шукати гроші, бо треба виконувати постанову. Я сподіваюся на апеляцію", - сказав він.