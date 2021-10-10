Лабораторно підтверджено 218 нових випадків COVID-19 в області за минулу добу.

11 октября 2021, 15:30

Географія виявлених захворювань:

Лисичанськ – 100, Сєвєродонецьк – 19, Кремінна – вісім, Марківка – два, Новопсков – два, Попасна – 27, Сватове – 10, Станиця Луганська – 50.

За весь час досліджень в області діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений у 37 986 випадках.

Одужали – 29 438 (за останню добу – 92), лікуються – 7 350 (520 – стаціонарно, 6 830 – амбулаторно).

Слід зазначити, що за час поширення цього вірусу в області захворіли 2 122 дітей віком до 17 років. З них одужали – 1 504.

Рівень захворюваності в області на 100 тисяч населення дорівнює 802 (при пороговому рівні – 75), рівень госпіталізації – 73,3 (при пороговому рівні – 60).

Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 85-річна жінка з Біловодська; 57- та 64-річні жінки з Попасної; 64- та 66-річні жінки із Станично-Луганського району.

Усього з початку пандемії на Луганщині від цієї хвороби померли 1 198 людей.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 11 жовтня (09:00) в Україні 2 550 089 підтверджених випадків COVID-19, із них 58 700 летальних, 2 292 480 осіб одужали. Загалом проведено 13 277 259 тестувань методом ПЛР. За добу зафіксовано 8 832 нових випадки; летальних – 207; здійснено 52 064 тестування; одужала 2 053 особи.