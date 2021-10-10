СБУ затримала топчиновника окупаційної влади Криму, який сприяв мілітаризації півострова

11 октября 2021, 14:30

Служба безпеки України затримала громадянина РФ, який активно сприяв тимчасовій окупації АР Крим. Він приїхав на півострів після його окупації і відповідав за розбудову інфраструктурної галузі, у тому числі для швидкої мілітаризації Криму.

За наявними даними, чоловік приїхав з Росії для організації процесу розбудови важливих інфраструктурних проектів. Йому пообіцяли підвищення по службі. Тоді це було звичною практикою, оскільки окупанти не довіряли «перебіжчикам» і на стратегічні напрямки «розставляли своїх».

За даними слідства, у 2014-2017 роках функціонер працював керівником незаконно створених окупантами структур на базі захоплених українських підприємств.

Під час перебування на посадах іноземець активно сприяв незаконному захопленню майна українських підприємств та його використанню для розбудови інфраструктури анексованого півострова.

Зокрема, йдеться про перевезення вантажів Чорноморського флоту Міноборони РФ.

Чоловік неодноразово брав участь у робочих нарадах під головуванням очільника «Республіки Крим» Аксьонова. У ході цих зустрічей топчиновник не лише звітував про виконання покладених на нього обов’язків, а й надавав пропозиції щодо розбудови інфраструктурних проектів окупантів.

У вересні 2021 громадянину РФ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) Кримінального кодексу України та скеровано обвинувальний акт відносно нього до суду.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводили Департамент кібербезпеки та Головне слідче управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.