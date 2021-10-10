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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
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11 октября 2021, 16:00

У Харкові терміново розгорнули ще півтисячі COVID-ліжок

У Харкові через сплеск захворюваності на коронавірус розгорнули ще майже 500 ліжок для пацієнтів з COVID19. Про це повідомляє місцева міськрада в понеділок, 11 жовтня.

Заступник мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан каже, що на вихідних терміново розгорнули 300 ліжок в лікарні №8 та 190 додаткових місць в лікарні №18. В останній тепер 240 ліжок для хворих на COVID-19. Всього в Харкові є вже 1,5 тисячі ліжок для хворих на коронавірус.

За словами чиновниці, в зв'язку з розширенням ліжкового фонду в Харкові необхідно сформувати додаткові "ковідні" бригади медиків, тому на роботу запрошують лікарів.

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