У Євросоюзі запропонували вихід з енергокризи

11 октября 2021, 09:30

Представники десяти держав-членів Євросоюзу закликають до інтенсивного розвитку ядерної енергетики, щоб захиститися від зростання цін на енергію, не завдаючи шкоди клімату. Про це йдеться у спільній статті політиків, опублікованій у неділю, 10 жовтня, на сайті газети Le Figaro.

Так, під публікацією поставили свої підписи прем'єр-міністри, міністри економіки та енергетики Франції, Румунії, Чехії, Фінляндії, Словаччини, Хорватії, Словенії, Болгарії, Польщі та Угорщини.

"Підвищення цін на енергію вказує, наскільки важливо нам якомога швидше скоротити нашу енергетичну залежність від іноземних держав. Очевидно, що напруженість з поставками енергоносіїв буде ставати надалі все більш частим явищем. У нас немає іншого вибору, як диверсифікувати наші джерела поставок, намагаючись при цьому не збільшувати імпорт позаєвропейської енергії", - зазначено у статті.

У зв'язку із цим політики заявляють про необхідність включення до кінця поточного року ядерної енергетики в документ Таксономія ЄС (класифікація юридично обов'язкових критеріїв інвестування в переліку заходів щодо захисту клімату).

Крім того, автори публікації анонсують, що інтенсивний розвиток ядерної енергетики дозволить створити в Європі близько мільйона робочих місць для висококваліфікованих робітників.