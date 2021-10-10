11 октября 2021, 10:30

В анексованому Криму подав у відставку так званий мер курортного міста Судак Ігор Стьепиком. Про це повідомляє Інтерфакс у понеділок, 11 жовтня.

"Так, подав заяву. Планую жити і працювати в місті, на благо міста. Може, візьму паузу, відпочину тиждень, а там подивимося", - сказав Степиков.

Очікується, що сьогодні питання про відставку розгляне "міська рада".

Степикова "обрали" "головою адміністрації" в жовтні 2019 року. До цього він працював в комерційних структурах.

Нагадаємо, минулого тижня в Криму російські силовики затримали "голову міської ради" Євпаторії Олесю Харитоненко і голову місцевої "адміністрації" Романа Тихончука у справі про незаконне оформлення земель.

Раніше в Сімферополі були затримані звільнені напередодні з так званого "уряду" Криму "віце-прем'єр" Євген Кабанов і "міністр будівництва" Михайло Храмов. Вони стали фігурантами кримінального розгляду про велике шахрайство з бюджетними коштами. За версією слідства, вони викрали з бюджету 57,5 ​​млн руб., виділених на будівництво Іванівського водозабору при загальній вартості контракту - 164 млн руб.