11 октября 2021, 10:00

Співробітники СБУ викрили хакера, який створив та адміністрував потужний ботнет - автоматизовану мережу з понад 100 тисяч фейкових акаунтів. Кіберзлочинець здійснював DDoS- та спам-атаки і зламував сайти. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Також хакер, який виявився жителем Івано-Франківської області, підбирав паролі до скриньок електронної пошти на віддалених платформах.

"Замовників знаходив на закритих форумах і в чатах Telegram, а розрахунки з "клієнтами" здійснював через заборонені в Україні електронні платіжні системи. За даними слідства, прикарпатець є представником російської електронної системи миттєвих розрахунків Webmoney, на яку поширюється дія санкцій РНБО", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у підозрюваного було вилучено комп'ютерне обладнання з доказами протиправної діяльності.

Організатору ботнету готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) і ст. 363-1 (Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку) КК України.