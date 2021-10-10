У РФ не бачать сенсу в переговорах з Києвом

11 октября 2021, 11:30

Для Росії вибудовувати відносини з нинішньою українською владою непродуктивно і навіть шкідливо, треба чекати появи в Україні "адекватного керівництва". Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у своїй статті, опублікованій в понеділок, 11 жовтня, в газеті Коммерсантъ.

Виклавши аргументи, що підкріплюють тезу про безглуздість переговорів з нинішнім українським керівництвом, Медведєв поставив питання про те, що робити в цій ситуації. І дав на нього відповідь: "А нічого. Дочекатися появи в Україні адекватного керівництва, яке націлене не на тотальну конфронтацію з Росією на межі війни, не на організацію дебільних кримських платформ, створених для обдурення населення країни і підкачування своїх м'язів перед виборами, а на вибудовування рівноправних і взаємовигідних відносин з Росією". Він наголосив, що "ось тільки з таким керівництвом України і варто мати справу".

Він також назвав перших осіб України "нещасними людьми", які не мають жодної стійкої самоідентифікації.

"Нинішній президент цієї змученої країни - людина, котра має певні етнічні корені, все життя говорила російською мовою. Більше того, працювала в Росії і отримувала значні кошти з російських джерел. Проте в певний момент, ставши керівником держави, зі страху отримати черговий "майдан", спрямований проти її особистої влади, повністю змінила політичну і моральну орієнтацію", - написав Медведєв.

На думку заступника голови РБ, Зеленський "по суті відмовився від своєї ідентичності, почав ревно служити найбільш оскаженілим націоналістичним силам України".

"Безглуздість і навіть шкідливість відносин з нинішніми керівниками України полягає ще й в тому, що на чолі цієї країни стоять неосвічені і необов'язкові люди. Вони постійно змінюють позицію на догоду своїм заокеанським господарям і політичній кон'юнктурі", - продовжив Медведєв.

За його словами, партнерам, які "змагаються в постійній брехні, немає і не може бути довіри". А значить, і переговори з ними, на переконання Медведєва, абсолютно безглузді.