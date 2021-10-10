Війну на Донбасі можна зупинити одним дзвінком - Арестович

11 октября 2021, 12:00

Військові дії на Донбасі можна припинити лише одним дзвінком. А персональна відповідальність за агресію РФ проти України лежить на президенті РФ Володимирі Путіні. Про це заявив спікер Української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу Дом.

"Війна на Донбасі може бути зупинена одним дзвінком. Крим може бути деокупований за п'ять хвилин рішенням глави Російської Федерації і тільки його персональним рішенням. І, відповідно, вся персональна відповідальність лежить на ньому", - заявив Арестович.

За його словами, Україна для вирішення військового конфлікту вибрала політико-дипломатичний шлях. Однак при цьому в країні удосконалює оборонну сферу.

"Ми робимо все нові і нові ініціативи для того, щоб тримати в тонусі наших політичних візаві з Російської Федерації. І вони змушені і перед нами, і перед світовою спільнотою, і перед історією відповідати, чому вони не реалізують угоди (Мінські угоди, - ред.), які самі ж підписали", - додав спікер делегації.