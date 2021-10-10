На Полтавщині перекинувся пасажирський автобус, 10 постраждалих

У Полтавській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали пасажири рейсового автобуса і водій. Людей госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба поліції регіону.
Подія трапилася в понеділок, 11 жовтня, близько 6:40 на 174 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський біля села Карпилівка в Лубенському районі.
"За попередньою інформацією, автобус під керуванням 56-річного водія, який прямував з Луганщини до Києва, з'їхав з проїжджої частини дороги та перекинувся на бік", - йдеться в повідомленні.
У салоні транспортного засобу перебували 22 пасажири і двоє водіїв. Десяти постраждалим знадобилася допомога медиків.
Обставини і причини ДТП з'ясовує поліція.