11 октября 2021, 12:30 На Полтавщині перекинувся пасажирський автобус, 10 постраждалих У Полтавській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали пасажири рейсового автобуса і водій. Людей госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба поліції регіону. Подія трапилася в понеділок, 11 жовтня, близько 6:40 на 174 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський біля села Карпилівка в Лубенському районі. "За попередньою інформацією, автобус під керуванням 56-річного водія, який прямував з Луганщини до Києва, з'їхав з проїжджої частини дороги та перекинувся на бік", - йдеться в повідомленні. У салоні транспортного засобу перебували 22 пасажири і двоє водіїв. Десяти постраждалим знадобилася допомога медиків. Обставини і причини ДТП з'ясовує поліція. Твитнуть Загрузка... Загрузка...