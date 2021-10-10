ЄС розширить персональні санкції проти РФ

11 октября 2021, 13:00

Влада Євросоюзу включить до списку санкцій ще вісім осіб, дії яких підривали територіальну цілісність України. Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter в понеділок, 11 жовтня.

"ЄС щойно погодився додати ще вісім осіб за підрив територіальної цілісності України до свого санкційного списку. Всі вони в основному працюють в судовому секторі Криму. Імена в офіційному журналі ЄС оприлюднять пізніше сьогодні. Тепер в списку буде 185 осіб + 48 організацій", - розповів журналіст.

Нагадаємо, 10 вересня Рада ЄС продовжила санкції проти РФ на півроку - до 15 березня 2022 року. Обмеження введені проти тих, хто несе відповідальність за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Наразі в списку санкцій - 177 фізичних та 48 юридичних осіб.

Санкції передбачають обмеження на поїздки в країни ЄС, заморожування фінансових активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів включеним до списку санкцій особам.

Індивідуальні санкції ЄС проти РФ через Україну вперше були введені 17 березня 2014 року.