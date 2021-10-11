У Києві стартує саміт Україна-ЄС

12 октября 2021, 09:30

У Києві у вівторок, 12 жовтня, починається 23 саміт Україна - Європейський Союз, в рамках якого планується підписання низки угод. Про це повідомляє прес-служба президента України.

На заході буде головувати президент України Володимир Зеленський, президент Європейської Ради Шарль Мішель і президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Лідери обговорять досягнення і перспективи взаємодії між Україною і ЄС в питаннях імплементації Угоди про асоціацію, поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі, забезпечення енергетичної безпеки і поглиблення галузевої співпраці.

На порядку денному також проблематика співпраці в сфері безпеки і оборони, розвиток ситуації на Донбасі і в окупованому Криму.

У рамках саміту планується підписання низки угод між Україною і Євросоюзом.

За результатами саміту буде прийнято спільну заяву.