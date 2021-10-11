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Вторник, 12 октября 2021
15:30
В Україні може з'явитися звання Батько-герой
15:00
У Криму 10 діб поспіль фіксують антирекорд із COVID-19
14:30
У Креміній введено в експлуатацію нову залу гімнастики
14:00
Автопарк швидких на Луганщині оновлено наполовину
13:30
Міненерго про стан паливно-енергетичного комплексу та ЖКГ в Україні
13:00
У Слов'янську змагались тріатлоністи. Подробиці зі всеукраїнських змагань
12:30
Президент Філіппін запропонував вакцинувати уві сні неохочих робити щеплення
12:00
Європа може схвалити ще один препарат від COVID-19
11:30
У МЗС розповіли про підготовку закону про подвійне громадянство
11:00
Moderna не стане ділитися рецептом вакцини
10:30
В Україні від COVID-19 за добу померли 352 людини
10:00
ЗМІ дізналися про можливі поставки зброї з Європи в Білорусь
09:30
У Києві стартує саміт Україна-ЄС
09:00
У МОЗ перерахували симптоми легкої форми коронавірусу
Понедельник, 11 октября 2021
16:00
У Харкові терміново розгорнули ще півтисячі COVID-ліжок
15:30
Лабораторно підтверджено 218 нових випадків COVID-19 в області за минулу добу.
15:00
Суд обрав запобіжний захід для Труханова
14:30
СБУ затримала топчиновника окупаційної влади Криму, який сприяв мілітаризації півострова
14:00
Захоплення кораблів: суд у Гаазі проведе слухання
13:30
СБУ викрила групу осіб, які вербували українців для участі у війні в Сирії
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
12 октября 2021, 13:30
Міненерго про стан паливно-енергетичного комплексу та ЖКГ в Україні
Подробиці в сюжеті.
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