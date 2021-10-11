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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
12 октября 2021, 15:00

У Криму 10 діб поспіль фіксують антирекорд із COVID-19

Анексований Крим оновив добовий максимум за кількістю заражень коронавірусом COVID-19. Цього разу виявлено 531 випадок, повідомляє так зване "МОЗ" у вівторок, 12 жовтня.

До цього максимальну добову кількість заражень коронавірусом зафіксували 10 жовтня - 526. Нові високі показники після липневих максимумів почали фіксувати на півострові на початку жовтня. З 2 жовтня антирекорд оновився 10 разів.

Кількість видужалих за добу - 457 осіб. Померли 14 пацієнтів.

Загалом від початку пандемії в Криму виявили більш як 84,8 тисячі хворих, видужали більше 71,6 тисячі, померла 2 701 особа.

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