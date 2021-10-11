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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
12 октября 2021, 09:00

У МОЗ перерахували симптоми легкої форми коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України перерахувало симптоми легкої форми коронавірусної інфекції. Відповідну інформацію відомство розмітило у себе на сторінці у Facebook.

Так, за словами фахівців, ті, хто хворіє в легкій формі, можуть зіткнутися з:

  • лихоманкою до 38 градусів;
  • нежиттю або закладеністю носа;
  • головним болем;
  • болем в горлі;
  • болем у м'язах;
  • кашлем без ознак дихальної недостатності таких як, утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання;
  • шлунково-кишковими проявами (нудота, блювота, діарея) без ознак зневоднення;
  • відсутністю змін психічного стану (порушення свідомості, млявість)
  • спотворенням нюху (дизосмія), смаку (дизгевзія) або втратою нюху (аносмія), смаку (авгезія).

Водночас фахівці зазначили, що вірус постійно мутує, а кожна людина може по-різному реагувати на хворобу.

Фахівці закликали робити тест на COVID-19 при будь-якому прояві симптомів ГРВІ.

"Важливо, що симптоматика легкого перебігу захворювання не означає, що стан пацієнта не буде погіршуватися", - зазначають в міністерстві.

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