У МОЗ перерахували симптоми легкої форми коронавірусу

12 октября 2021, 09:00

Міністерство охорони здоров'я України перерахувало симптоми легкої форми коронавірусної інфекції. Відповідну інформацію відомство розмітило у себе на сторінці у Facebook.

Так, за словами фахівців, ті, хто хворіє в легкій формі, можуть зіткнутися з:

лихоманкою до 38 градусів;

нежиттю або закладеністю носа;

головним болем;

болем в горлі;

болем у м'язах;

кашлем без ознак дихальної недостатності таких як, утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання;

шлунково-кишковими проявами (нудота, блювота, діарея) без ознак зневоднення;

відсутністю змін психічного стану (порушення свідомості, млявість)

спотворенням нюху (дизосмія), смаку (дизгевзія) або втратою нюху (аносмія), смаку (авгезія).

Водночас фахівці зазначили, що вірус постійно мутує, а кожна людина може по-різному реагувати на хворобу.

Фахівці закликали робити тест на COVID-19 при будь-якому прояві симптомів ГРВІ.

"Важливо, що симптоматика легкого перебігу захворювання не означає, що стан пацієнта не буде погіршуватися", - зазначають в міністерстві.