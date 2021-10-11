У МОЗ перерахували симптоми легкої форми коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України перерахувало симптоми легкої форми коронавірусної інфекції. Відповідну інформацію відомство розмітило у себе на сторінці у Facebook.
Так, за словами фахівців, ті, хто хворіє в легкій формі, можуть зіткнутися з:
- лихоманкою до 38 градусів;
- нежиттю або закладеністю носа;
- головним болем;
- болем в горлі;
- болем у м'язах;
- кашлем без ознак дихальної недостатності таких як, утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання;
- шлунково-кишковими проявами (нудота, блювота, діарея) без ознак зневоднення;
- відсутністю змін психічного стану (порушення свідомості, млявість)
- спотворенням нюху (дизосмія), смаку (дизгевзія) або втратою нюху (аносмія), смаку (авгезія).
Водночас фахівці зазначили, що вірус постійно мутує, а кожна людина може по-різному реагувати на хворобу.
Фахівці закликали робити тест на COVID-19 при будь-якому прояві симптомів ГРВІ.
"Важливо, що симптоматика легкого перебігу захворювання не означає, що стан пацієнта не буде погіршуватися", - зазначають в міністерстві.