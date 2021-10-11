ЗМІ дізналися про можливі поставки зброї з Європи в Білорусь

12 октября 2021, 10:00

Компанії з Чехії, Словаччини та Угорщини підозрюються в незаконному постачанні зброї в Білорусь і Росію через Молдову в обхід збройового ембарго ЄС. Про це йдеться в розслідуванні видання EUobserver, оприлюдненому в понеділок, 11 жовтня.

У розслідуванні фігурують фірми: Česká zbrojovka (Чехія), De Fango (Угорщина), XXeurope (Словаччина) та інші.

Стверджується, що минулого року De Fango і XXeurope намагалися поставити в Білорусь через Молдову сотні тисяч патронів, а чеська Česká zbrojovka - понад 100 гвинтівок і пістолетів у Росію в тому ж році. Це є порушенням ембарго ЄС на постачання зброї в Білорусь і Росію, що діє відповідно з 2011 і 2014 року.

Про це стало відомо завдяки молдавському офіцеру зв'язку, який поділився інформацією з європейським дипломатом у липні цього року. За інформацією офіцера, у схемі були задіяні молдавська компанія Cartuş, російська Alliance і білоруська Outdoor Team.

У МЗС Молдови журналістам видання підтвердили факт спроби експорту цивільних боєприпасів у Білорусь. Вони експортувалися з Угорщини, але були зроблені в Фінляндії і Швейцарії. Боєприпаси були конфісковані і зараз зберігаються в Молдові, розпочато розслідування, минулого тижня у справі пройшли кілька обшуків.

У словацькому МЗС виданню повідомили, що XXeurope зверталася за видачею їй ліцензії на експорт боєприпасів для кінцевого постачальника в Молдові в квітні 2020 року, але компанії було відмовлено. В угорському МЗС заявили, що діють у повній відповідності зі збройовим ембарго та іншими обмежувальними заходами.

У компанії Česká zbrojovka заявили, що не поставляли свою продукцію до Білорусі або Росії в обхід санкцій. А в угорській De Fango заявили, що діють відповідно до угорських та європейських законів. У словацькій XXeurope, молдовській Cartuş і білоруській Outdoor Team не вдалося отримати коментарі, в російській компанії Alliance заявили, що не бажають про це говорити.

Журналісти відзначають, що інформація про використання європейської зброї та боєприпасів силовиками в Білорусі з'являлися і раніше, зокрема минулого року з'ясувалося, що демонстрантів у Мінську закидали світлошумовими гранатами саме чеського виробництва.