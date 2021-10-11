В Україні від COVID-19 за добу померли 352 людини

12 октября 2021, 10:30

В Україні за добу зафіксовано зростання кількості хворих на коронавірус - 11 996 нових підтверджених випадків. З них заразилися 1 262 дитини і 227 медпрацівників. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також відзначається різке зростання смертності від інфекції. За добу померли 352 українці. Всього з початку пандемії смертей 59 052.

За минулих 24 години госпіталізували 2 274 людини; з хворобою впоралися 5 419 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 562 085 осіб; одужали - 2 297 899 осіб; проведено ПЛР-тестів - 13 323 492.