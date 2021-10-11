Moderna не стане ділитися рецептом вакцини

12 октября 2021, 11:00

Компанія Moderna не стане ділитися формулою своєї вакцини від коронавірусної інфекції зі світом, але замість цього збільшить виробництво препарату. Про це в понеділок, 11 жовтня, заявив голова компанії Нубар Афеян, пише Associated Press.

Він зазначив, що керівництво компанії вирішило розширити виробництво власної вакцини замість того, щоб ділитися формулою.

Він зазначив, що Moderna перейшла від нульового виробництва до 1 мільярду доз менш ніж за рік, тому збільшення виробництва під силу компанії.

"Ми думаємо, що зможемо зрости з 1 до 3 мільярдів доз препарату в 2022 році", - сказав Афеян.

Він нагадав, що компанія вже надала значну кількість вакцин біднішим країнам, в основному завдяки своїй роботі з урядом США. Також Moderna тепер працює з урядами кількох країн, "щоб допомогти їм забезпечити поставки препарату в країни з низькими доходами".

За словами Афеяна, ймовірно, що 40 мільйонів доз почнуть відправлятися в останні три місяці цього року, а решту відправляться в наступному році.