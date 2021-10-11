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Общественное мнение
Общество
12 октября 2021, 11:30

У МЗС розповіли про підготовку закону про подвійне громадянство

Кабмін закінчує роботу над законопроектом про подвійне громадянство і незабаром його подадуть до Верховної Ради. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін Радіо Свобода.

Він уточнив, що зараз проект документа вивчають фахівці Міністерства юстиції.

"За дорученням президента, ми активно працюємо над тим, щоб вирішити питання множинного громадянства. За межами України перебувають десятки мільйонів етнічних українців, які хотіли б брати активнішу участь у культурних, політичних і економічних процесах на території нашої держави. Найближчим часом ми вийдемо з відповідним законопроектом, який, я сподіваюся, оперативно розгляне Верховна Рада України", - анонсував він.

За словами заступника міністра, важливо знайти правильний баланс, який дозволить українцям не відмовлятися від іншого громадянства, якщо йдеться про країни ЄС або НАТО. Також йтиметься про набуття громадянства України.

Говорячи про терміни появи законопроекту, Єнін уточнив, що такий документ можна буде побачити менш ніж за рік.

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