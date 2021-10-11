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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
12 октября 2021, 12:00

Європа може схвалити ще один препарат від COVID-19

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) отримало заявку на реєстрацію препарату від коронавірусу швейцарської компанії Roche. Ліки призначені для лікування хворих на коронавірусну інфекцію від 12 років і старших. Про це в понеділок, 11 жовтня, інформує прес-служба EMA.

"EMA розпочало розгляд заявки на отримання дозволу на продаж комбінації моноклональних антитіл Ronapreve", - йдеться в повідомленні.

В агентстві зазначили, що заявку на реєстрацію подала швейцарська фармацевтична компанія Roche. Препарат розроблений спільно з американським виробником Regeneron Pharmaceuticals.

Зазначено, що препарат можна застосовувати людям з високим ризиком зараження, наприклад тим, хто живе в будинку з інфікованою людиною.

"EMA оцінить переваги і ризики Ronapreve в стислі терміни і винесе висновок протягом двох місяців", - наголошується в релізі агентства.

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