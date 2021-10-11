Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
12 октября 2021, 12:30

Президент Філіппін запропонував вакцинувати уві сні неохочих робити щеплення

Робити щеплення проти коронавірусу громадянам, які не хочуть або не можуть зважитися на вакцинацію, можна уві сні. Така пропозиція прозвучала від президента Філіппін Родріго Дутерте, пише ТАСС.

"Я знаю, що багато хто все ще не хоче (щепитися, - ред.). Давайте заберемося до них додому і зробимо щеплення, поки вони сплять", - сказав Дутерте під час телевізійного звернення.

Він також додав, що готовий особисто очолити свою ініціативу.

Також глава держави нагадав вкотре про необхідність носіння захисної маски і дотримання соціальної дистанції.

Зазначається, що на Філіппінах вакциновано більш як 23 млн осіб. Влада планує до кінця року щепити до 70 млн громадян.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: