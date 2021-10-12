Кирило Тимошенко прокоментував ситуацію навколо газу та тарифів на опалення

13 октября 2021, 13:00

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко зазначив, що сьогодні лунає багато маніпуляцій у пресі та з вуст опозиційних політиків щодо тарифів на опалення.

«Також деякі «експерти» та ЗМІ розганяють паніку через проведення засідань обласних комісій ТЕБ та НС щодо оголошення надзвичайних ситуацій з постачанням газу в регіонах», – наголосив він.

Кирило Тимошенко зауважив, що комісії ТЕБ та НС зараз збираються в областях лише для подолання технічних моментів з метою прискорення підписання договорів на постачання газу.

- Газу у сховищах цілком достатньо для потреб населення та соціальної сфери. Жодних проблем із цим немає.

- До 15 жовтня НАК «Нафтогаз України» готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери (школи, садочки, лікарні).

- Ціна на газ для потреб населення – 7,42 грн. За такою ціною «Нафтогаз» продає паливо роздрібним постачальникам та теплогенерувальним компаніям для задоволення потреб населення.

- Ціна на газ для потреб соціальної сфери (школи, лікарні тощо) – 16,8 грн. Це вже повна ціна, з ПДВ та тарифом на транспортування.

«Досить розганяти паніку. Ціна на газ на ринку дійсно зашкалює, але держава всіма способами допомагає місцевому самоврядуванню подолати цю кризу. Серед іншого, за допомогою спецціни», – резюмував Кирило Тимошенко.