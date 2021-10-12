В облдержадміністрації схвалили проєкт Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря

13 октября 2021, 13:30

Сьогодні, 12 жовтня, заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Наталія Романенко провела засідання Комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря.

Під час заходу розглянуто проєкт Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря зони «Луганська».

Її розроблено у співпраці з Луганським обласним центром з гідрометеорології та Луганським обласним центром контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.

Програмою передбачена модернізація існуючої мережі спостережень за станом атмосферного повітря та встановлення нових автоматизованих постів спостережень для контролю якості атмосферного повітря.

У засіданні взяли участь представники Сєверодонецької та Лисичанської міських військово-цивільних адміністрацій, Державної екологічної у Луганській області, промислових підприємств – ДТЕК Луганська ТЕС, ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», ТОВ НВП «Зоря», ПрАТ «Ліник», ДП «Первомайськвугілля».

За підсумками присутніми схвалено проєкт Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря зони «Луганська» та прийнято рішення направити його на погодження до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Після отримання погодження Міндовкілля зазначена Програма буде подана для затвердження Луганською обласною державною адміністрацією.