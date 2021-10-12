СБУ запобігла диверсії на Луганщині: поруч з автотрасою виявлено схрон бойовиків з протитанковими мінами

СБУ виявила у Луганській області схрон бойовиків з потужним арсеналом військових засобів ураження. Серед вилученого – постріли до ручного протитанкового гранатомета, а також міни з детонаторами.
Тайник було обладнано у покинутій будівлі поблизу автобусної зупинки на одній з автотрас регіону.
За оперативними даними, схрон у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань так званої «ЛНР» для вчинення диверсій.
Під час огляду схованки правоохоронці вилучили:
- 13 протитанкових мін ТМ-62м,
- 7 пострілів до ручного протитанкового гранатомета,
- 2 протипіхотні міни МОН-50 та МОН-100,
- 8 бойових гранат із запалами,
- 13 детонаторів до протитанкових мін.
Наразі тривають невідкладні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.
Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з представниками Національної поліції та у взаємодії з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.