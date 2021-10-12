“Кузня на Рибальському” отримала штраф за зрив ремонту фрегата – прокуратура

13 октября 2021, 15:00

Прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону у суді домоглися стягнення з Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на Рибальському» 47,3 млн грн штрафних санкцій.

У листопаді 2017 року між Міноборони України та приватним акціонерним товариством укладено державний контракт з оборонного замовлення на виконання комплексу ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті.

«Підприємство свої зобов’язання не виконало, а повернення різниці коштів, сплачених у якості попередньої оплати, та поставку комплектуючих здійснило з порушенням термінів виконання робіт», – йдеться у повідомлені прокуратури.

Тоді спеціалізована прокуратура Південного регіону звернулась до суду з позовом про стягнення штрафних санкцій.

«За втручання прокурора забезпечено застосування господарських санкцій через неналежне виконання суб’єктом господарювання державного контракту з оборонного замовлення», – розповідають у прокуратурі.

Ремонт фрегата

У 2021 році на модернізацію флагмана ВМС ЗС України фрегату «Гетьман Сагайдачний» було виділено 436 млн гривень. У цю суму також включений ремонт головного корабля національного флоту. Яке озброєння та обладнання пройде модернізацію на фрегаті не уточнюється.

Раніше ми повідомляли, що на флагмані ВМС ЗС України фрегаті модернізують РЛС виявлення надводних цілей МР-750 «Фрегат-МА».

У червні 2020 року з’явилась інформація про ремонт паливної апаратури газотурбінної установки флагману національного флоту.

На фрегаті «Гетьман Сагайдачний» (F130) встановлено дві газотурбінні установки М7Н1 виробництва ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект».

У липні 2021 року фрегат «Гетьман Сагайдачний» (F130) зайшов на ремонт на суднобудівно-судноремонтний завод «Нібулон» у Миколаєві.