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Среда, 13 октября 2021
16:00
Тиждень безпеки дітей в Інтернеті
15:30
Луганщина отримала копію книги пам’яті добровольців захисників
15:00
“Кузня на Рибальському” отримала штраф за зрив ремонту фрегата – прокуратура
14:30
СБУ запобігла диверсії на Луганщині: поруч з автотрасою виявлено схрон бойовиків з протитанковими мінами
13:30
В облдержадміністрації схвалили проєкт Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря
13:00
Кирило Тимошенко прокоментував ситуацію навколо газу та тарифів на опалення
12:30
В Україні оголошено штормове попередження
12:00
На Полтавщині поліцейський підозрюється у зґвалтуванні вагітної
11:30
МОЗ рекомендує школам піти на канікули раніше
11:00
Глава Пентагону відвідає Україну
10:30
В Україні за добу різко зросла COVID-смертність
10:00
Як штучний інтелект дописав незавершену симфонію Бетховена
09:30
Які документи необхідні для поїздок між регіонами з 21 жовтня
09:00
Перший військовий парад до Дня захисників і захисниць України та з нагоди 30-річчя Збройних Сил відбудеться 14 жовтня у Сєвєродонецьку
09:00
В Одесі встановлено блокпости для перевірки COVID-сертифікатів
Вторник, 12 октября 2021
15:30
В Україні може з'явитися звання Батько-герой
15:00
У Криму 10 діб поспіль фіксують антирекорд із COVID-19
14:30
У Креміній введено в експлуатацію нову залу гімнастики
14:00
Автопарк швидких на Луганщині оновлено наполовину
13:30
Міненерго про стан паливно-енергетичного комплексу та ЖКГ в Україні
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
13 октября 2021, 16:00
Тиждень безпеки дітей в Інтернеті
Подробиці в сюжеті.
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Региональные
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Экономика
Происшествия
Криминал
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