В Одесі встановлено блокпости для перевірки COVID-сертифікатів

13 октября 2021, 09:00

В Одесі з'явилися перші COVID-пости, на яких правоохоронці перевірятимуть у пасажирів сертифікати про вакцинацію. Також планується чергування мобільних груп на автостанціях і вокзалах. Про це повідомляє Інсайдер.

На в'їзді до Одеси будуть функціонувати два пости - Центроліт і Дачне.

У разі відсутності сертифіката або відомостей про перенесення коронавірусу пасажиром, перевізник заплатить штраф в розмірі 17 тисяч гривень. А сам порушник може понести кримінальну відповідальність, зазначає видання.

"Нові правила - це вимушений крок для стримування поширення коронавірусу, щоб зберегти життя українців. Правила стосуються, як регулярних, так і нерегулярних перевезень. Йдеться про автомобільний транспорт, автобусні маршрути, авіаційний і залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні правила не будуть застосовані до міських і внутрішньо обласних перевезень", - розповіла директор департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар’єва, пише Думская.