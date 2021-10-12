Які документи необхідні для поїздок між регіонами з 21 жовтня

13 октября 2021, 09:30

Якщо ви пересуваєтеся в межах регіонів з жовтим рівнем епіднебезпеки вам необхідний один із таких документів:

Документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19

Негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який чинний 72 години.

Якщо ви виїжджаєте або прямуєте в регіон з червоним рівнем епіднебезпеки вам буде необхідний один із таких документів:

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації

Негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який чинний 72 години.

Нові правила міжрегіональних перевезень не будуть поширюватись на неповнолітніх.

Йдеться, як про регулярні, так і нерегулярні перевезення пасажирів. А саме автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Норми не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

Відповідальність за дотримання вказаних правил несе перевізник.

Детальніше на сайті: https://cutt.ly/pE6pai6