В Україні за добу різко зросла COVID-смертність

13 октября 2021, 10:30

В Україні за добу зафіксовано 16 309 нових підтверджених випадків COVID-19. Тоді як напередодні стало відомо про 11 996 хворих. Серед інфікованих - 1588 дітей і 288 медпрацівників. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Збільшилася і кількість летальних випадків від вірусу - 471 (напередодні - 352). Всього з початку пандемії померли 59 523 українці.

Також за минулу добу госпіталізовано 4 901 особу; одужали 6 462 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 578 394 особи, з хворобою впоралася 2 304 361 особа, проведено ПЛР-тестів - 13 379 666.