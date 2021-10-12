МОЗ рекомендує школам піти на канікули раніше

13 октября 2021, 11:30

Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міносвіти перенести початок осінніх канікул із 25 на 18 жовтня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода, оприлюдненому у вівторок, 12 жовтня.

На думку глави МОЗ, такий крок дозволить уряду "стримати в певних відсотках активний епідпроцес (щодо коронавірусу - ред.), який сьогодні зафіксований на території нашої держави".

Як довго триватимуть канікули для учнів, Ляшко не сказав.

"Ми зараз говоримо про те, щоб наблизити канікули, а надалі будемо дивитися залежно від епідситуації. Або рекомендувати продовжити, якщо буде позитивна динаміка, або будемо приймати інші рішення", - пояснив він.

Міністр навів статистичні дані, згідно з якими призупинення навчального процесу приводить до зниження захворюваності гна коронавірус мінімум на 15% уже через п'ять днів після прийняття такого рішення.