На Полтавщині поліцейський підозрюється у зґвалтуванні вагітної

13 октября 2021, 12:00

Співробітники Департаменту Головної інспекції Нацполіції проводять службове розслідування за інформацією про зґвалтування вагітної мешканки Полтавської області. У злочині підозрюється правоохоронець. Про це повідомляє прес-служба поліції регіону.

"12 жовтня, близько 8:00, надійшло повідомлення від жительки Лубенського району про те, що вночі її зґвалтували двоє людей. Один з чоловіків, на якого вказує потерпіла, - місцевий дільничний офіцер поліції, який з 30 вересня перебував на лікарняному", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) КК України.

Екс-нардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі розкрив подробиці злочину, який стався в селі Чавельча.

За інформацією Мосійчука, поліцейський дільничний капітан зі своїм колишнім колегою по службі, "вибивши двері, увірвалися в будинок місцевої мешканки, матері-одиначки, вагітної другою дитиною, і по-звірячому її зґвалтували".

Колишній народний депутат додав, що потерпіла госпіталізована з кровотечею в лікарню, а "два виродки у формі поліції бігають селом і районом пропонують великі гроші, щоб зам'яти цю справу і не сісти на довгий термін".