14 октября 2021, 14:00 Обласні відзнаки отримали військові, що боронять наші кордони на Луганщині Бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха військової частини А0536, яка базується неподалік Сєвєродонецька, напередодні Дня захисників та захисниць України отримали привітання від обласної влади. У військовому містечку перший заступник голови облдержадміністрації Олексій Смирнов вручив військовим обласні відзнаки та передав святкові побажання від очільника Луганщини Сергія Гайдая. «Дуже гордий бути разом із вами у переддень такого свята. За час війни українці усвідомили, що ніхто, крім нас, не захистить рідну землю, нашу державу. Бригада імені князя Володимира Мономаха зробила значний внесок для захисту Батьківщини, – зазначив Олексій Смирнов. – Жінки і чоловіки, юнаки і дівчата дуже вдячні за це. Завдяки вам Україні вдалося відродити армію, повернути довіру суспільства до збройних сил. Миру вам всім, мужності, витримки. Слава Україні!» Загиблих Героїв присутні вшанували хвилиною мовчання. «Вічна пам'ять побратимам, які полягли, боронячи українські кордони», – додав перший заступник голови облдержадміністрації. Із нагоди Дня захисників та захисниць України бійці військової частини А0536 отримали Знак пошани «Захиснику Луганщини», Почесну грамоту та Лист подяки обласної держадміністрації. Твитнуть Загрузка... Загрузка...