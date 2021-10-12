П'ять областей на межі червоної зони

14 октября 2021, 12:00

Станом на четвер, 14 жовтня, вже 17 областей України відповідають показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Решта регіонів перебувають в "жовтій" зоні. Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що за минулу добу "помаранчевий" список поповнився Миколаївською та Тернопільською областями. Таким чином, цій зоні відповідають:

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Запорізька область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Зазначимо, "помаранчева" зона не містить додаткових обмежень, але є сигналом про наближення регіону до "червоної". На передостанньому рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові заходи.

Також заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі Українського радіо повідомив, що на межі червоної зони епідемічної небезпеки перебувають Житомирська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Харківська області.

А Херсонська область з 15 жовтня буде переведена в червоний рівень епідемічної небезпеки, відповідне рішення вже прийнято.

"Поки вдається ситуацію втримати або за рахунок розгортання додаткових ліжок, або ресурсів системи охорони здоров'я, або за рахунок включення нових механізмів з тестування. Але ситуація поступово погіршується", - додав заступник міністра.

Кузін також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я очікує пікових навантажень на систему охорони здоров'я в другій половині листопада.

Коментуючи високі показники смертності внаслідок COVID-19 в останні дні, Кузін зазначив, що це пов'язано, зокрема, тим, що зараз поширений штам Дельта, який є більш агресивним і заразним.