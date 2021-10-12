П'ять областей на межі червоної зони

Станом на четвер, 14 жовтня, вже 17 областей України відповідають показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Решта регіонів перебувають в "жовтій" зоні. Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Повідомляється, що за минулу добу "помаранчевий" список поповнився Миколаївською та Тернопільською областями. Таким чином, цій зоні відповідають:
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Луганська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Сумська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область
Зазначимо, "помаранчева" зона не містить додаткових обмежень, але є сигналом про наближення регіону до "червоної". На передостанньому рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові заходи.
Також заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі Українського радіо повідомив, що на межі червоної зони епідемічної небезпеки перебувають Житомирська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Харківська області.
А Херсонська область з 15 жовтня буде переведена в червоний рівень епідемічної небезпеки, відповідне рішення вже прийнято.
"Поки вдається ситуацію втримати або за рахунок розгортання додаткових ліжок, або ресурсів системи охорони здоров'я, або за рахунок включення нових механізмів з тестування. Але ситуація поступово погіршується", - додав заступник міністра.
Кузін також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я очікує пікових навантажень на систему охорони здоров'я в другій половині листопада.
Коментуючи високі показники смертності внаслідок COVID-19 в останні дні, Кузін зазначив, що це пов'язано, зокрема, тим, що зараз поширений штам Дельта, який є більш агресивним і заразним.