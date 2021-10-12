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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
14 октября 2021, 12:00

П'ять областей на межі червоної зони

Станом на четвер, 14 жовтня, вже 17 областей України відповідають показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Решта регіонів перебувають в "жовтій" зоні. Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що за минулу добу "помаранчевий" список поповнився Миколаївською та Тернопільською областями. Таким чином, цій зоні відповідають:

  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область

Зазначимо, "помаранчева" зона не містить додаткових обмежень, але є сигналом про наближення регіону до "червоної". На передостанньому рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові заходи.

Також заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі Українського радіо повідомив, що на межі червоної зони епідемічної небезпеки перебувають Житомирська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Харківська області.

А Херсонська область з 15 жовтня буде переведена в червоний рівень епідемічної небезпеки, відповідне рішення вже прийнято.

"Поки вдається ситуацію втримати або за рахунок розгортання додаткових ліжок, або ресурсів системи охорони здоров'я, або за рахунок включення нових механізмів з тестування. Але ситуація поступово погіршується", - додав заступник міністра.

Кузін також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я очікує пікових навантажень на систему охорони здоров'я в другій половині листопада.

Коментуючи високі показники смертності внаслідок COVID-19 в останні дні, Кузін зазначив, що це пов'язано, зокрема, тим, що зараз поширений штам Дельта, який є більш агресивним і заразним.

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