Зеленський доручив виплатити військовим премії в їхнє професійне свято

14 октября 2021, 10:00

Президент України Володимир Зеленський підписав указ Про деякі заходи щодо забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів війни. Документ передбачає виплату зарплати і додаткової премії військовослужбовцям з нагоди Дня захисників і захисниць України. Про це в четвер, 14 жовтня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Цим документом глава держави поставив завдання Кабінету міністрів України невідкладно вжити заходів щодо виплати в повному обсязі належного грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України, а також їхнього одноразового преміювання з нагоди Дня захисників і захисниць України", - йдеться в повідомленні.

Також уряд повинен внести до 31 грудня 2021 року на розгляд Верховної Ради законопроект, спрямований на вдосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.

Кабмін повинен щокварталу інформувати про реалізацію заходів щодо соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих.

Крім того, уряд спільно з обласними адміністраціями та Київською міською державною адміністрацією повинні забезпечити створення до кінця 2023 року в кожній області регіональних центрів медичного забезпечення, психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни.