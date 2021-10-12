Лабораторно підтверджено 709 нових випадків COVID-19 в області за минулу добу. Від ускладнень померло ще 29 хворих

14 октября 2021, 15:00

Географія виявлених захворювань:

Лисичанськ – 96, Рубіжне – 77, Сєвєродонецьк – 127, Біловодськ – 15, Білокуракине – сім, Кремінна – 57, Марківка – 10, Мілове – 14, Новоайдар – 25, Новопсков – 30, Попасна – 123, Сватове – 50, Станиця Луганська – вісім, Старобільськ – 63, Троїцьк – шість, а також один житель тимчасово непідконтрольного українській владі міста Алчевськ.

За весь час досліджень в області діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений у 39 972 випадках.

Одужали – 30019 (за останню добу – 82), лікуються – 8677 (605 – стаціонарно, 8072 – амбулаторно).

Слід зазначити, що за час поширення цього вірусу в області захворіло 2298 дітей віком до 17 років. З них одужали – 1569.

Рівень захворюваності в області на 100 тисяч населення дорівнює 912 (при пороговому рівні – 75), рівень госпіталізації – 83,9 (при пороговому рівні – 60).

Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 57-, 58-річні жінки з Лисичанська, Сєвєродонецьк – 54-, 61-, 64-, 66-,70-,73-, 75-, 80-, 82-, 83-річні жінки та 48-, 56-, 56-, 60-, 65-, 67-, 75-, 78-, 79-річні чоловіки з Сєвєродонецька, 82-річна жінка з Рубіжного, 79-, 85-річні чоловіки з Біловодська, 41-річний чоловік з Білокуракиного, 73-річний чоловік та 57-річна жінка з Кремінної, 78-річна жінка з Попасної, 78-річний чоловік зі Старобільська.

Усього з початку пандемії на Луганщині від цієї хвороби померли 1276 людей.