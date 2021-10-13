Київ засудив проведення перепису населення в Криму

15 октября 2021, 14:30

Міністерство закордонних справ України засудило проведення Росією перепису населення на території анексованого Криму і заявляє про своє право застосування заходів у відповідь. Про це повідомила прес-служба МЗС у п'ятницю, 15 жовтня.

"Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом стосовно нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій (правомірні примусові дії держави у відповідь на недружній акт іншої держави)", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України і є продовженням спроб легітимізувати спробу анексії Криму, поширення на його територію дію російського законодавства.

"Наголошуємо, що відповідно до положень резолюції Генасамблеї ООН 68/262, так званий "референдум" в АР Крим та м.Севастополь, проведений російською окупаційною адміністрацією 16 березня 2014 року, не має юридичної сили і не може стати підставою для будь-якої зміни статусу Кримського півострова, в тому числі бути підставою для відображення результатів перепису населення в окупованому Криму як частини загальноросійського перепису", - наголосили в дипвідомстві.

Також наголошується, що учасники міжнародної Кримської платформи у Спільній декларації раз підтвердили невизнання будь-якої зміни статусу АР Крим та Севастополя і готові рішуче протидіяти будь-яким одностороннім спробам змінити міжнародний порядок, заснований на верховенстві права.

"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити проведення Росією всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати і не використовувати його результати", - резюмували в МЗС.