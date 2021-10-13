Засідання щодо МН17 відновляться 1 листопада

15 октября 2021, 09:30

Слухання у справі збитого в небі над Донбасом у 2014 році літака рейсу МН17 компанії Malaysia Airlines у судовому комплексі Схіпхол у Нідерландах відновляться 1 листопада, інформує агентство Укрінформ.

Це буде десятий блок засідань у вказаній справі. Початок засідання о 10:00 за місцевим часом (9:00 за Києвом).

Згідно з графіком, слухання пройдуть 1-2, 8-9, 15-17 листопада.

Нагадаємо, попередній блок слухань у справі МН17 закінчився 24 вересня. Тоді в суді почали виступати родичі загиблих пасажирів рейсу МН17, які, зокрема, закликали президента Росії Володимира Путіна взяти відповідальність за збиття літака.

У листопаді суд продовжить їх заслуховувати. Всього слово буде надано 93 особам.