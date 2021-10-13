На погашення боргів військовим виділили 3,7 млрд грн

15 октября 2021, 11:30

Міністерство оборони України виділило військовим частинам і установам Збройних сил України майже 3,7 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства.

Відзначається, що ці гроші дають, щоб перед військовослужбовцями Збройних сил погасити заборгованість за одноразовими додатковими видами грошового забезпечення, за виплатою винагород, за грошовим заохоченням особового складу та іншим.

З цієї суми дадуть 1 млрд 810 млн грн на виплату грошової допомоги на оздоровлення. Майже 247 млн ​​грн дадуть, щоб виплатити винагороду за підписання першого контракту і забезпечити інші одноразові виплати. Як матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань військовослужбовцям дадуть майже 50 млн грн, 195 млн грн - як компенсацію за винаймання житла, решту більш як 82 млн грн дадуть на розрахунок за звільнення з військової служби.

На виплату винагород за участь в ООС за вересень 2021 року дадуть більш як 725 млн грн. До Дня захисників і захисниць України військовослужбовців заохотять на більш ніж 641 млн грн.