Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
15 октября 2021, 12:30

США готові почати COVID-вакцинацію дітей 5-11 років - Байден

Влада США готова почати вакцинацію від коронавірусу дітей віком від п'яти до 11 років. Про це заявив американський лідер Джо Байден під час виступу в Білому домі у четвер, 14 жовтня.

За словами президента, у країні вистачить вакцин, щоб щепити усіх дітей зазначеної категорії.

Він уточнив, що зараз влада очікує остаточного схвалення такого рішення від Управління з питань якості продовольства і медикаментів при Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб США, а також експертів Центрів з контролю та профілактики захворювань.

"Протягом наступних кількох тижнів вони повинні винести ухвалу", - сказав Байден і пообіцяв, що в разі схвалення вакцинація дітей буде організована зручним для батьків чином.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: