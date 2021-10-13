США готові почати COVID-вакцинацію дітей 5-11 років - Байден

15 октября 2021, 12:30

Влада США готова почати вакцинацію від коронавірусу дітей віком від п'яти до 11 років. Про це заявив американський лідер Джо Байден під час виступу в Білому домі у четвер, 14 жовтня.

За словами президента, у країні вистачить вакцин, щоб щепити усіх дітей зазначеної категорії.

Він уточнив, що зараз влада очікує остаточного схвалення такого рішення від Управління з питань якості продовольства і медикаментів при Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб США, а також експертів Центрів з контролю та профілактики захворювань.

"Протягом наступних кількох тижнів вони повинні винести ухвалу", - сказав Байден і пообіцяв, що в разі схвалення вакцинація дітей буде організована зручним для батьків чином.