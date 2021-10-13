lux.fm>
Главная
О нас
Рекламодателям
Контакты
Присоединяйтесь к нам:
Расширенный поиск
Все новости
Региональные
Политика
Общество
Власть
Экономика
Происшествия
Криминал
Культура
Спорт
Видео новости
Фоторепортажи
Аналитика
Новости
Аналитика
Фото
Видео
Конференции
Вечерний Луганск
Телеканал ИРТА
Люкс
FM
Региональные
Политика
Общество
Власть
Экономика
Происшествия
Криминал
Культура
Спорт
Архив
Выбор по дате
Погода
Погода в
Северодонецке
влажность:
давление:
ветер:
Погода на
sinoptik.ua
Херсонська область перейшла в червону зону
Пятница, 15 октября 2021
14:30
Київ засудив проведення перепису населення в Криму
13:30
Число жертв пандемії в Україні перевищило 60 тисяч
13:00
Тарифи на газ для бюджетників: актуальний коментар
12:30
США готові почати COVID-вакцинацію дітей 5-11 років - Байден
12:00
Підсумки Тижня: парад, поранений, присяга, тарифи. Найголовніше за сім днів
11:30
На погашення боргів військовим виділили 3,7 млрд грн
11:00
Ринок землі: що сталось після старту реформи?
10:30
Шкільне харчування: Юрій Стецюк про зміни
09:30
Засідання щодо МН17 відновляться 1 листопада
09:00
Заплановано візит Зеленського до Британії
Четверг, 14 октября 2021
15:00
Лабораторно підтверджено 709 нових випадків COVID-19 в області за минулу добу. Від ускладнень померло ще 29 хворих
14:00
Обласні відзнаки отримали військові, що боронять наші кордони на Луганщині
12:00
П'ять областей на межі червоної зони
10:00
Зеленський доручив виплатити військовим премії в їхнє професійне свято
Среда, 13 октября 2021
16:00
Тиждень безпеки дітей в Інтернеті
15:30
Луганщина отримала копію книги пам’яті добровольців захисників
15:00
“Кузня на Рибальському” отримала штраф за зрив ремонту фрегата – прокуратура
14:30
СБУ запобігла диверсії на Луганщині: поруч з автотрасою виявлено схрон бойовиків з протитанковими мінами
13:30
В облдержадміністрації схвалили проєкт Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря
13:00
Кирило Тимошенко прокоментував ситуацію навколо газу та тарифів на опалення
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
15 октября 2021, 12:00
Підсумки Тижня: парад, поранений, присяга, тарифи. Найголовніше за сім днів
Деталі у випуску.
Поделиться:
Версия для печати
Сообщить об ошибке
Твитнуть
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Главная
О нас
Рекламодателям
Контакты
Новости
Аналитика
Фото
Видео
Конференции
Региональные
Политика
Общество
Власть
Экономика
Происшествия
Криминал
Культура
Спорт
© OOO НТРК «ИРТА» 2005 - 2021
Счетчики:
Наши партнеры: