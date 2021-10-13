15 октября 2021, 13:30 Число жертв пандемії в Україні перевищило 60 тисяч В Україні за минулу добу зафіксовано 13 624 нових випадки захворювання на коронавірус COVID-19, що істотно нижче за показник у четвер. При цьому загальне число жертв пандемії перевищило 60 тисяч, повідомляє Міністерство охорони здоров'я в п'ятницю, 15 жовтня. Серед нових інфікованих дітей - 1 177, медпрацівників - 170. Госпіталізовано - 4 633 особи, летальних випадків - 202, одужали - 4 591 особа. Найбільше нових випадків зараження підтвердили в Харківській (1 492), Дніпропетровській (1 332) і Запорізькій (927) областях. Загалом за період пандемії в Україні захворіли 2 610 899 осіб, видужали 2 316 582 особи, летальних випадків - 60 137. Число нових випадків COVID-19 у регіонах України: Київ - 456 Вінницька - 270 Волинська - 284 Дніпропетровська - 1 332 Донецьк - 816 Житомирська - 860 Закарпатська - 129 Запорізька - 927 Івано-Франківська - 290 Київська - 391/734 Кіровоградська - 78 Луганська - 213 Львівська - 816 Миколаївська - 237 Одеська - 753 Полтавська - 230 Рівненська - 308 Сумська - 681 Тернопільська - 514 Харківська - 1492 Херсонська - 709 Хмельницька - 655 Черкаська - 274 Чернівецька - 579 Чернігівська - 330 Твитнуть Загрузка... Загрузка...