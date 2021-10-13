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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
15 октября 2021, 13:30

Число жертв пандемії в Україні перевищило 60 тисяч

В Україні за минулу добу зафіксовано 13 624 нових випадки захворювання на коронавірус COVID-19, що істотно нижче за показник у четвер. При цьому загальне число жертв пандемії перевищило 60 тисяч, повідомляє Міністерство охорони здоров'я в п'ятницю, 15 жовтня.

Серед нових інфікованих дітей - 1 177, медпрацівників - 170. Госпіталізовано - 4 633 особи, летальних випадків - 202, одужали - 4 591 особа.

Найбільше нових випадків зараження підтвердили в Харківській (1 492), Дніпропетровській (1 332) і Запорізькій (927) областях.

Загалом за період пандемії в Україні захворіли 2 610 899 осіб, видужали 2 316 582 особи, летальних випадків - 60 137.

Число нових випадків COVID-19 у регіонах України:

Київ - 456

Вінницька - 270

Волинська - 284

Дніпропетровська - 1 332

Донецьк - 816

Житомирська - 860

Закарпатська - 129

Запорізька - 927

Івано-Франківська - 290

Київська - 391/734

Кіровоградська - 78

Луганська - 213

Львівська - 816

Миколаївська - 237

Одеська - 753

Полтавська - 230

Рівненська - 308

Сумська - 681

Тернопільська - 514

Харківська - 1492

Херсонська - 709

Хмельницька - 655

Черкаська - 274

Чернівецька - 579

Чернігівська - 330

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