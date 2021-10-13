Число жертв пандемії в Україні перевищило 60 тисяч

В Україні за минулу добу зафіксовано 13 624 нових випадки захворювання на коронавірус COVID-19, що істотно нижче за показник у четвер. При цьому загальне число жертв пандемії перевищило 60 тисяч, повідомляє Міністерство охорони здоров'я в п'ятницю, 15 жовтня.
Серед нових інфікованих дітей - 1 177, медпрацівників - 170. Госпіталізовано - 4 633 особи, летальних випадків - 202, одужали - 4 591 особа.
Найбільше нових випадків зараження підтвердили в Харківській (1 492), Дніпропетровській (1 332) і Запорізькій (927) областях.
Загалом за період пандемії в Україні захворіли 2 610 899 осіб, видужали 2 316 582 особи, летальних випадків - 60 137.
Число нових випадків COVID-19 у регіонах України:
Київ - 456
Вінницька - 270
Волинська - 284
Дніпропетровська - 1 332
Донецьк - 816
Житомирська - 860
Закарпатська - 129
Запорізька - 927
Івано-Франківська - 290
Київська - 391/734
Кіровоградська - 78
Луганська - 213
Львівська - 816
Миколаївська - 237
Одеська - 753
Полтавська - 230
Рівненська - 308
Сумська - 681
Тернопільська - 514
Харківська - 1492
Херсонська - 709
Хмельницька - 655
Черкаська - 274
Чернівецька - 579
Чернігівська - 330