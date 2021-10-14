16 октября 2021, 09:00 В Україні за добу менше 13 тисяч COVID-випадків В Україні за минулу добу зафіксовано 12 983 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Це трохи менше попереднього показника. Приріст знижується два дні поспіль, повідомляє Міністерство охорони здоров'я в суботу, 16 жовтня. Серед нових хворих дітей - 1 105, медпрацівників - 204. Також за добу: госпіталізовано - 2 859 осіб, летальних випадків - 277, одужали - 5 874 людини. Найбільше нових випадків зараження підтвердили в Одеській (1 321), Харківській (1 293) та Львівській (927) областях. Загалом за період пандемії в Україні захворіли 2 623 882 особи, одужали 2 322 456 осіб, летальних випадків - 60 414. Луганщина - 592 випадки. Твитнуть Загрузка... Загрузка...