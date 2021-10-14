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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
16 октября 2021, 09:00

В Україні за добу менше 13 тисяч COVID-випадків

В Україні за минулу добу зафіксовано 12 983 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Це трохи менше попереднього показника. Приріст знижується два дні поспіль, повідомляє Міністерство охорони здоров'я в суботу, 16 жовтня.

Серед нових хворих дітей - 1 105, медпрацівників - 204. Також за добу: госпіталізовано - 2 859 осіб, летальних випадків - 277, одужали - 5 874 людини.

Найбільше нових випадків зараження підтвердили в Одеській (1 321), Харківській (1 293) та Львівській (927) областях.

Загалом за період пандемії в Україні захворіли 2 623 882 особи, одужали 2 322 456 осіб, летальних випадків - 60 414.

Луганщина - 592 випадки.

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