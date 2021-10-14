COVID-19: в РФ вперше за добу понад тисяча жертв

16 октября 2021, 12:00

У Росії добовий приріст нових хворих на коронавірус COVID-19 склав 33 208 випадків, а кількість померлих - 1 002. Це два нових антирекорди за весь час пандемії, повідомляє оперативний штаб у суботу, 16 жовтня.

Зазначено, що зростання захворюваності триває практично у всіх російських регіонах. Вчора найбільше інфікованих виявили в Москві (6 545), в Санкт-Петербурзі (3 088) і в Московській області (2 403).

Найбільше померлих в Москві (72), в Санкт-Петербурзі (67) і в Краснодарському краї (41).

Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 7 958 384 випадки коронавірусної інфекції, 222 315 померлих і 6 млн 981 тис. 907 видужали, в тому числі 21 883 виписані за останню добу