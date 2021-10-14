У Києві автобус потрапив під обстріл, поранений водій

16 октября 2021, 13:00

У Дніпровському районі Києва група невідомих обстріляла автобус. Водій отримав поранення, повідомило напередодні столичне управління Нацполіції.

"Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці опитали свідків інциденту і провели огляд місця події. Попередньо поліцейські з'ясували, що зловмисники кілька разів зробили постріли в бік маршрутного транспортного засобу та зникли. В результаті події водій автобуса, 1996 року народження, отримав тілесні ушкодження. Лікарі надали йому допомогу на місці, від госпіталізації потерпілий відмовився", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею про хуліганство (ч.4 ст.296 КК України). Підозрюваним загрожує до семи років в'язниці.