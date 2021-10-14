Нафтогаз розповів про ціни на газ взимку

16 октября 2021, 15:00

Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що газ для населення протягом зимового сезону коштуватиме 7,42 грн, його вистачить для потреб усіх споживачів. Про це в п'ятницю, 15 жовтня, він сказав в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

"Хочу всіх заспокоїти і відповідально сказати, НАК Нафтогаз має достатньо газу для забезпечення всіх потреб населення. І ми, продаючи газ за ціною 7,42 грн для потреб населення, робимо так, що ціна на газ для потреб населення цієї зими не підніметься", - сказав він.

Водночас він відзначив, що ситуація з об'єктами соціальної інфраструктури зараз складніша.

"Коли ціни на ринку почали підвищуватися дуже швидко, з'ясувалося, що більшість постачальників - недержавних компаній - вони є ненадійними постачальниками, вони не виконують свої зобов'язання", - пояснив Вітренко.

Він же запевнив, що в разі банкрутства компаній об'єкти соціальної інфраструктури забезпечуватиме газом постачальник останньої надії - Нафтогаз.

Вітренко нагадав, що газ для об'єктів соціальної інфраструктури взимку коштуватиме 16,8 з ПДВ і тарифом на транспортування.