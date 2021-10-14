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Общественное мнение
Общество
16 октября 2021, 15:00

Нафтогаз розповів про ціни на газ взимку

Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що газ для населення протягом зимового сезону коштуватиме 7,42 грн, його вистачить для потреб усіх споживачів. Про це в п'ятницю, 15 жовтня, він сказав в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

"Хочу всіх заспокоїти і відповідально сказати, НАК Нафтогаз має достатньо газу для забезпечення всіх потреб населення. І ми, продаючи газ за ціною 7,42 грн для потреб населення, робимо так, що ціна на газ для потреб населення цієї зими не підніметься", - сказав він.

Водночас він відзначив, що ситуація з об'єктами соціальної інфраструктури зараз складніша.

"Коли ціни на ринку почали підвищуватися дуже швидко, з'ясувалося, що більшість постачальників - недержавних компаній - вони є ненадійними постачальниками, вони не виконують свої зобов'язання", - пояснив Вітренко.

Він же запевнив, що в разі банкрутства компаній об'єкти соціальної інфраструктури забезпечуватиме газом постачальник останньої надії - Нафтогаз.

Вітренко нагадав, що газ для об'єктів соціальної інфраструктури взимку коштуватиме 16,8 з ПДВ і тарифом на транспортування.

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