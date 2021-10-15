У Мексиці перший випадок зараження двома COVID-штамами одночасно

17 октября 2021, 09:00

У мексиканському штаті Ідальго зафіксований перший випадок зараження відразу двома штамами коронавірусу - Дельтою і Мю. Про це повідомив губернатор адміністративного округу Омар Файад у Twitter.

"Секретаріат охорони здоров'я Ідальго виявив присутність штамів Дельта і Мю в штаті <...>. На підставі проведених аналізів <...> виявлені обидва варіанти в одного і того ж пацієнта, що до цього часу є безпрецедентним фактом у Мексиці", - йдеться у твіті.

Зазначимо, що Дельта-штам вперше був виявлений в Індії, тоді як Мю - в Колумбії. Якщо перший, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже витіснив інші штами коронавірусу, то другий перебуває в списку "варіантів, що викликають інтерес".