Крим побив рекорд щодо заражень коронавірусом

17 октября 2021, 12:00

Анексований Крим побив рекорд за кількістю виявлених за добу заражень коронавірусом. Про це 17 жовтня повідомляється на сайті місцевого МОЗ, введеного російською владою.

Так, за 16 жовтня на території Криму виявили 586 нових випадків коронавірусної інфекції - рекордна добова кількість. Всього на півострові зареєстрували 87 646 випадків.

Росія, що анексувала півострів, також побила свій рекорд - 34 303 нових випадки захворювання на COVID-19, що є максимумом з початку пандемії.

За офіційними даними, загальна кількість хворих росіян досягла 7 992 687 осіб. За минулу добу від інфекції померли 997 осіб, а за весь період спостережень - 223 312 осіб.