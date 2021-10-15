У ЄС зросла кількість прохачів притулку

17 октября 2021, 13:00

Кількість прохачів притулку в країнах Євросоюзу значно зросла, у тому числі через значне збільшення кількості біженців з Афганістану. Як заявила директорка Європейського агентства з підтримки надання притулку (EASO) Ніна Грегорі виданням медіагрупи Funke, згідно з попереднім звітом, у серпні 2021 року в ЄС було подано приблизно на 40 відсотків більше заяв про надання притулку, ніж за аналогічний період у попередньому році, повідомляє в неділю, 17 серпня, агенція Reuters. Загалом у країнах ЄС у серпні 2021 року було зареєстровано 56 тисяч таких заяв.

"Що стосується кількості заяв про надання притулку, то зараз ми в Європі перебуваємо майже на тому рівні, що був до пандемії коронавірусу", - заявила очільниця EASO. За її словами, лише афганські громадяни подали в серпні близько 10 тисяч заяв на надання притулку в ЄС. Частина цих заяв надійшла від тих, кого евакуювали з Афганістану літаками з аеропорту Кабула. Крім того, також афганці, які вже упродовж тривалого часу живуть у Європі, подавали клопотання про притулок, зазначила Грегорі.

За її словами, сотні тисяч афганців шукали захисту в сусідніх з Афганістаном країнах. "Ми повинні готуватися до складної ситуації з міграційним рухом з Афганістану в Європу", - попередила очільниця EASO. Вона також додала, що її відомство тісно співпрацює з Єврокомісією та відповідними установами країн-членів ЄС із цього питання. За словами Грегорі, нині триває робота над збільшенням можливості прийому біженців на Балканах.

Нагадаємо, захоплення влади в Афганістані радикальним ісламістським рухом "Талібан" у серпні призвело до хвилі біженців з цієї країни. Низка країн організували евакуацію повітряним мостом через Кабульський аеропорт, який на той момент ще контролювали американські військові.