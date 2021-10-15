Батько смертельно хворого хлопчика сам створив ліки

17 октября 2021, 15:00

У Китаї батькові хлопчика, який страждає від смертельної хвороби Менкеса, вдалося самостійно створити для сина ліки. Про це пише газета South China Morning Post.

Хвороба Менкеса викликає уповільнення росту, патології нервової системи, а також характерне закручування волосся, завдяки чому хвороба Менкеса також має назву "хвороба кучерявого волосся".

Патології такого роду з'являються через порушення клітинного транспортування меді в організмі - діти з цією хворобою живуть тільки кілька років.

"Я почувався спустошеним, але не міг здатися. Як можна було відмовитися від власної дитини?", - розповів батько дитини Сюй Вей про свої почуття, коли дізнався причину уповільненого розвитку свого сина.

30-річний чоловік, не знайшовши кошти для лікування цього захворювання, вирішив сам синтезувати експериментальні ліки - амінокислоту гістидин меді.

На той момент у нього була тільки середня освіта, тому Сюй записався на загальнодоступні курси в університеті, щоб навчитися виробляти фармацевтичні препарати і забезпечувати контроль якості.

Через високу складність і дорожнечу промислового виробництва ліків, які він створив, було вирішено створити їх у себе вдома.

Спочатку він випробував препарат на щурах, потім на собі і тільки після цього дав його синові. Обстеження показало, що ліки допомогло йому частково вилікуватися. Хлопчик живий, але все ще не може перевертатися і розмовляти.