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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
17 октября 2021, 16:00

РФ назвала останній крок для запуску Північного потоку-2

Остаточний дозвіл від Німеччини є останнім кроком на шляху до запуску російського газопроводу Північний потік-2. Про це заявив посол Росії в Британії Андрій Келін в інтерв'ю Російській службі BBC 17 жовтня.

Російський дипломат наголосив, що газопровід повністю готовий до використання, потрібно лише рішення німецької влади.

Келін також заявив, що Росія не може наростити поставки газу в Європу, оскільки українська газотранспортна система "ніколи не проходила модернізацію і реконструкцію, тому використовувати її просто небезпечно".

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